Perill "molt alt" d'incendi a 161 municipis de Lleida, Tarragona i Catalunya Central

AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 21 juny (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals de la Generalitat han informat que aquest diumenge el perill d'incendi és "molt alt" en 161 municipis de Catalunya, principalment a les zones de Ponent (Lleida), Terres de l'Ebre (Tarragona) i punts de la Catalunya Central, en un total de 15 comarques, han detallat en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
En aquests llocs es recomana molta prudència en activitats en l'exterior així com evitar focs que puguin derivar en possibles incendis.
A més, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès avisos per calor intensa concentrats en les comarques de Ponent.