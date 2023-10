Pere Pons ofereix una mirada "calidoscòpica" de Tete Montoliu en un llibre

'Round about Tete' reuneix més de 90 testimonis sobre la vida i obra del pianista de jazz



BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista Pere Pons ofereix una mirada "calidoscòpica" a la vida i obra del pianista de jazz català Tete Montoliu (1933-1997) al llibre 'Round about Tete', que reuneix articles, opinions, cartes, fotografies i altres documents de més de 90 persones que el van conèixer tant en la vessant professional com en la personal, com Joan Margarit, Núria Feliu i Manuel Vázquez Montalbán.

En una entrevista d'Europa Press, Pons ha explicat que la seva intenció és que el llibre, publicat el 18 de setembre per Llibres del Kultrum en català i castellà coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, també s'editi en anglès per difondre i promoure la seva figura, que considera que no està prou reconeguda.

Pons ha reivindicat Montoliu com un gran de la música mundial, una figura universal que va publicar més d'un centenar de discos en vida, equiparable a Pau Casals i que juga "en la mateixa lliga que aquells que van revolucionar la música del segle XX".

Ha assegurat que el fet de ser un músic cec en "un país gris" durant la dictadura va portar Montoliu a tenir un caràcter fort, una vida tumultuosa i a no ser una persona políticament correcta, i ha destacat que conèixer-lo va ser un privilegi.

'Round about Tete' també permet descobrir la faceta més personal i íntima de Montoliu, des de la seva infància fins a la seva relació amb les dones o l'alcohol, a banda del seu costat més "controversial i contradictori".

EL JAZZ A CATALUNYA

Sobre el jazz contemporani a Catalunya, Pons ha opinat que el sector està "millor que mai a nivell de creació i pitjor que mai a nivell de difusió", i ha afegit que músics tècnicament impecables i amb personalitat musical estan desatesos i invisibilitzats.

Ha advertit que el jazz a Catalunya té "pocs espais mediàtics, poca atenció de les institucions i dificultats per ser programat" perquè s'aposta més pel talent internacional, i ho ha contrastat amb el jazz a França, assegurant que el Festival de Jazz de França té per obligació programar un 60% d'artistes francesos en el cartell.