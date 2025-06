Pere Lluís Font reivindica llengua i filosofia en rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

"Qui només coneix la seva llengua, no coneix ni la seva", diu

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El filòsof, teòleg i traductor Pere Lluís Font ha rebut aquest dilluns el 57 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que lliura Òmnium amb una defensa de la llengua catalana i la filosofia, i ha assegurat: "Consideracions identitàries aparti, qui només coneix la seva llengua, no coneix ni la seva".

L'acte de lliurament en el Palau de la Música Catalana ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; els expresidents Jordi Pujol, Artur Mas i Pere Aragonès; el president del Parlament, Josep Rull, i els consellers Sònia Hernández i Francesc Xavier Vila, entre altres personalitats del món polític i cultural.

Pere Lluís Font ha dubtat que pugui haver-hi persones perfectament bilingües, però s'ha mostrat convençut que "no hi ha pobles bilingües", sinó monolingües, encara que convé ser políglotas, afegint que qui només coneix la seva llengua, no coneix ni la seva.

El filòsof ha assegurat que Catalunya és una nació perquè té una llengua pròpia i que en cadascuna de les llengües es reflecteix la personalitat dels seus parlants: "No puc concebre la nostra nació al marge de la nostra llengua", ha subratllat.

Pere Lluís Font ha dit que no li serveix el model gallec que "afavoriria una mena de catanyol", ha lamentat que al seu judici un dels pitjors mals en termes de llengua és l'autoodi, i ha dit que el recent Pacte Nacional per la Llengua necessita eficiència i complicitats per remuntar l'ús social del català.

Sobre la filosofia, ha dit que "ensenyar filosofia és una manera de llaurar l'esperit", ha defensat que aquesta ha de tenir capacitat de fer preguntes i argumentar respostes, i ha recordat que tots els professors són també professors de llengua.

L'acte de lliurament, en el qual el filòsof Jaume Casals i el físic i poeta David Jou han realitzat les glosses, ha recorregut els temes que han vertebrat la trajectòria de Pere Lluís Font com la docència, la filosofia, la religió, la traducció i la identitat catalana, amb textos del propi premiat.

A ells s'han sumat breus temes musicals amb Laura Andrés, Maria Prades, Marina Rosell i Xavi Lloses i fragments de poemes de Joan Vinyoli, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol o San Juan de la Cruz --que Font ha traduït al català--.