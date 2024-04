Peralada programarà les cantates 'Membra Jesu Nostri' en l'edició de Pasqua 2025

L'edició de Pasqua d'enguany registra un 87% d'ocupació

La tercera edició de Pasqua del Festival de Peralada 2025 comptarà amb la formació musical Cantoría, que ja va participar en la primera edició i interpretarà les cantates 'Membra Jesu Nostri' del compositor i organista germanodanès Dietrich Buxtehude (1637-1707), ha informat aquest dimarts el certamen en un comunicat.

Les cantates són unes peces musicals del segle XVII i per interpretar les de Buxtehude, Cantoría preveu una posada en escena amb una desena de cantants, dos violins, una viola de gamba, violó, tiorba i òrgan.

La segona edició de Pasqua del Festival Peralada 2024 va acabar dissabte i constitueix el primer cicle de l'esdeveniment, que continuarà a l'estiu amb una programació musical que es donarà a conèixer el 29 d'abril i que inclourà l'estrena de l'òpera 'Don Juan no existe' d'Helena Cánovas, una coproducció del festival amb el Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el Teatro de las Maestranza.

BALANÇ DE LA II EDICIÓ DE PASQUA

En el comunicat d'aquest dimarts, també han informat que la segona edició de Pasqua del Festival de Peralada ha conclòs amb un balanç "molt positiu" amb una ocupació de l'aforament disponible del 87%, que va arribar a fregar el 100% abans de la cancel·lació de l'actuació del pianista coreà Yunchan Lim.

El director artístic del Festival Peralada, Oriol Aguilà, ha indicat que l'esdeveniment és "un punt de referència en les propostes musicals de Pasqua al Mediterrani" tant per la programació com per la seva ubicació al recinte medieval del Carme i la seva església.

Aguilà també ha destacat dos atributs de la segona edició: el "redescobriment de patrimoni musical" amb l'oratori 'San Giovanni Battista' de Stradella i l'estrena de les lliçons de tenebres 'Tenebrae Responsoria' del compositor Joan Magrané.

El festival, que pretén fomentar la comunió i el diàleg entre música i espiritualitat, ja treballa en l'edició del 2025, que se celebrarà del 17 al 19 d'abril amb l'església del Carme com a epicentre.