Pepe Álvarez (UGT) demana plantilles consolidades de bombers: "Els focs s'apaguen a l'hivern"

Demana a les administracions públiques que assumeixi la gestió del servei per garantir la seva eficàcia
BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha sol·licitat a les administracions públiques que consolidin les plantilles de bombers forestals i que se'ls contracti durant tot l'any i no com a quadrilles durant els mesos d'estiu: "Els focs, ho hem dit durant anys, s'apaguen a l'hivern".
Així ho ha manifestat aquest dijous a Barcelona en el marc d'una concentració del sector de l'hostaleria per reclamar millores salarials i un nou conveni.
Álvarez ha dit que fa anys que des d'UGT venen denunciant la situació dels bombers forestals i que ell mateix va visitar diversos aquarteraments on va poder conèixer els problemes d'inestabilitat que sofreixen en relació a la contractació.
Álvarez ha insistit que no pot ser que amb el canvi climàtic i amb xifres rècord de dies d'altes temperatures no s'hagués fet una millor previsió: "No fa falta ser molt intel·ligent per saber que una primavera com la que hem tingut i un estiu de calor com el que hem tingut generaria aquesta situació explosiva que estem vivint".
El secretari general d'UGT ha demanat a les administracions públiques que assumeixin la gestió d'aquest servei per garantir que es faci de forma eficaç i que surtin les empreses privades després de detectar-se "problemes de coordinació molt importants", fins i tot en el reclutament de treballadors, que es fa a última hora i seleccionant, en ocasions, a persones sense cap tipus d'experiència.
PACTE D'ESTAT
Sobre el pacte d'Estat anunciat per Sánchez, ha dit que és una proposta que creu que s'hauria d'acordar i treballar amb els sindicats i ha recordat que no només es tracta dels incendis, sinó també de les danes.
"En definitiva, que tot això del que estem parlant cada dia el puguem posar en una llei i que efectivament aquesta sigui la llei que coordini tot el que té a veure amb les catàstrofes naturals", ha explicat.
Si se'ls convoca, Álvarez ha assegurat que acudiran amb propostes dels agricultors i relatives al buidatge dels pobles; també en relació als bombers forestals, pensant en les condicions de treball i en un procés de "homogeneïtzació", i que ho faran des de la perspectiva mediambiental.