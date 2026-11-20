LLEIDA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Pep Valsalobre ha guanyat el 43è Premi Josep Vallverdú d'assaig amb 'La biblioteca invisible' i Meritxell Nus el 31è Premi Màrius Torres de poesia amb 'Taure', en uns Premis Literaris de Lleida concedits per unanimitat i que estan dotats amb 9.000 euros cadascun.
Pep Valsalobre ha explicat que 'La biblioteca invisible' és el resultat d'anys de recerca de "llibres imaginats, llibres desapareguts i llibres inventats", ha informat l'Ajuntament de Lleida en un comunicat.
Ha dit que tracta de llibres perduts, aquella literatura que estava al cap d'un autor però no es va arribar a publicar o materialitzar, o aquells que "han estat fets des d'una voluntat de falsificació per uns interessos o un error, creant un fantasma de llibre que no ha estat mai".
Meritxell Nus ha assenyalat que el seu poemari reflecteix la potència mitològica de Taure i la contraposició entre el món rural i l'urbà amb una "interpel·lació de com aquestes maneres tradicionals xoquen amb aquesta realitat canviant a un ritme trepidant".
L'edició d'aquest any ha rebut 88 originals (35 al Josep Vallverdú i 63 al Màrius Torres) i es lliuraran aquest divendres a la tarda a la Seu Vella en un acte en què es recordarà Josep Vallverdú, Teresa Pàmies i els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola.