Pep Prieto guanya el Premi Bertrana de novel·la amb 'Rosita'

Laia Llobera guanya el Miquel de Palol de poesia i Marta Minguella el Muntaner de novel·la juvenil

GIRONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El periodista i escriptor Pep Prieto ha guanyat el 58è Premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, per la novel·la 'Rosita', sobre la infància d'un nen en la Girona dels anys 80, dins els Premis Literaris de Girona que es lliuraran al setembre.

La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana se celebrarà el 16 de setembre a l'Auditori de Girona, on es donarà a conèixer el Premi Aurora Bertrana de traducció, el Cerverí de lletra de cançó i el Lletra de projectes digitals, i les obres guanyadores es publicaran el dia 17, informen la Fundació i Grup 62 aquest dimecres en un comunicat.

PREMI PRUDENCI BERTRANA

El jurat format per Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos i Glòria Gasch ha seleccionat l'obra de Prieto entre les 142 presentades.

'Rosita' planteja la vida d'aquest nen que mira la vida com si fos una pel·lícula per entendre què s'amaga darrere la por, la màgia i l'amor incondicional de la seva àvia.

PREMI MIQUEL DE PALOL

L'autora Laia Llobera ha guanyat el 48è Premi Miquel de Palol de poesia, dotat amb 6.000 euros i al qual s'han presentat 176 poemaris per 'Saur', un viatge a l'Occitània del segle XII.

El jurat format per Jaume Coll Mariné, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer, Anna Gual i Miquel de Palol premia aquesta obra que reformula el 'trobar clus' i el 'trobar leu' dels trobadors per abordar temes com la vida i la mort, el més enllà i la necessitat de transformar la vida.

PREMI CARLES RAHOLA

L'escriptor Ramon Solsona ha guanyat el 46è Premi Carles Rahola d'assaig, dotat amb 6.000 euros, per 'Dones migpartides. Trenta narradores entre la il·lusió republicana, la derrota i el redreçament', que ofereix una mirada sobre les novel·listes catalanes nascudes als segles XIX i XX i les dificultats que van tenir amb un sistema literari masculí, la Guerra Civil, el franquisme i l'oblit.

El jurat format per Francesc-Marc Álvaro, Mita Casacuberta, Míriam Díez-Bosch, Joaquim Nadal, Joaquim Maria Puigverd i Josep Lluch ha seleccionat l'assaig entre els 34 originals presentats.

PREMI RAMON MUNTANER

L'escriptora Marta Minguella s'ha endut el 40è Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil, dotat amb 6.000 euros, per la novel·la 'Assassinat a Highburn'.

L'obra, que narra un crim en una reunió d'empresa en un castell irlandès, l'ha seleccionat el jurat de Dolors Cabrera, David Cirici, Xavier Gual, Anna Pardos i Patrizia Campana.