Pep Guardiola, Eduard Fernández i Jordi Évole criden a manifestar-se a Barcelona per Palestina

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, el cantautor Lluís Llach, la periodista Mònica Terribas, la trompetista i cantant Andrea Motis, l'actor Eduard Fernández i el periodista Jordi Évole han fet una crida a manifestar-se a Barcelona aquest dissabte 4 d'octubre, en suport a Palestina i a la Global Sumud Flotilla, interceptada per l'exèrcit israelià dimecres.
En el vídeo, compartit per la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició de moviments socials Prou Complicitat amb Israel a Instagram, també apareixen la cantautora Judit Neddermann, el presentador televisiu Marc Giró, el músic Joan Dausà i el compositor Pau Vallvé.
Demanen a la societat civil que s'organitzi i pressioni el Govern central anant a la protesta que arrencarà a les 12 hores des dels jardinets de Gràcia per posar fi al "genocidi" a la Franja de Gaza.
"Estem assistint a un genocidi en viu i en directe on milers de nens i nenes ja han mort i d'altres poden encara morir", assegura Guardiola, que subratlla que Gaza està devastada i riades de gent caminen sense rumb, sense aliments, aigua potable ni medicines, en les seves paraules textuals.
Évole insta a tallar les relacions amb Israel, que hi hagi sancions i l'embargament total d'armes, mentre que Nedderman insisteix que l'ajuda humanitària ha d'arribar "ja" a la població gaziana.