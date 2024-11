Penguin Random House s'ocuparà de l'emmagatzematge i serveis logístics dels segells d'Abacus Futur

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Penguin Random House Grupo Editorial ha arribat a un acord amb La Galera Comercial --comercialitzadora de les editorials d'Abacus Futur-- per ocupar-se de l'emmagatzematge i serveis logístics dels segells editorials d'Abacus Futur a partir de l'1 de febrer del 2025.

Entre aquests segells s'inclouen Amsterdam, Ara Llibres, Arcàdia, Catedral, Folch & Folch, La Casa dels Clàssics, La Galera, Navona, Now Books, Rata, Univers Llibres i Viena Edicions, entre d'altres, han informat en un comunicat tots dos grups editorials.

Penguin Random House Grup Editorial ha assegurat que la inversió de 36 milions d'euros en el centre de distribució de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) permet millorar el servei a les llibreries gràcies a la unificació de les seves instal·lacions.

Aquest centre de distribució té una superfície de 42.000 metres quadrats, està equipat amb solucions logístiques avançades i tecnologies en l'àmbit de la robòtica i permet servir una mitjana de 160.000 llibres en un dia.

A partir del febrer, Penguin Random House Grupo Editorial oferirà a La Galera Comercial l'emmagatzematge del seu fons editorial, la gestió i l'enviament de comandes als clients i la facturació.

"ACORD POSITIU"

El director general d'Abacus Futur, Xavier Mallafré, ha afirmat que és "un acord positiu i beneficiós" per als autors, per a les editorials que comercialitza La Galera Comercial i per al mercat editorial català ja que permet sumar esforços i facilitar la feina als editors.

La CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, Núria Cabutí, ha assegurat que la inversió a Cerdanyola del Vallès permet "oferir solucions avançades, tant logístiques com de distribució" per al fons de Penguin i el d'altres editorials, i s'ha mostrat il·lusionada amb aquesta col·laboració amb Abacus Futur.