El PEN Català atorga el Premi Veu Lliure 2025 al poeta uigur Tahir Hamut Izgil

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Comitè d'Escriptors Perseguits i la Junta del PEN Català han atorgat el Premi Veu Lliure al poeta, cineasta i activista uigur Tahir Hamut Izgil, informa aquest dijous el PEN Català en un comunicat.
El PEN Català ha considerat el guardonat com "una de les veus més rellevants de la literatura uigur i un dels testimonis més contundents sobre la repressió que pateix aquest poble per part del Govern xinès".
Tahir Hamut Izgil va néixer el 1969 a la regió de Xinjiang i des de jove va destacar com a poeta dins la literatura uigur, amb una obra influenciada per la modernitat literària i el simbolisme.
El poeta, que viu exiliat, ha recordat la importància de preservar la llengua i la cultura pròpies: "He tingut molta sort de poder publicar els meus llibres. Altres poetes i escriptors de generacions anteriors no podien escriure ni publicar en uigur".
El Comitè d'Escriptors Perseguits i la Junta del PEN Català han valorat de Tahir Hamut Izgil el seu compromís amb la llibertat d'expressió, la defensa de la dignitat del poble uigur i la qualitat literària d'una obra que dona veu a la memòria i a l'exili.