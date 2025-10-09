La pel·lícula de 'Mar i Cel' s'estrenarà als cinemes de Catalunya el 28 de novembre

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La pel·lícula de 'Mar i Cel', la producció de Dagoll Dagom, s'estrenarà als cinemes de Catalunya el pròxim 28 de novembre, per una iniciativa conjunta amb 3Cat, ha informat la companyia de teatre en un comunicat aquest dijous.
Dirigida per Paulí Subirà, 'Mar i Cel' oferirà una "qualitat tècnica i visual excepcional", ja que està produïda íntegrament en 4K i, quant al so, s'ha combinat l'enregistrament en directe de les funcions amb la interpretació de 53 músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès i Albert Guinovart al piano.
Compta amb la companyia del 2024, protagonitzada per Alèxia Pascual i Jordi Garreta, amb Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna, Xavi Fernández, Eloi Gómez, Clara Renom i Sergio Escribano, entre d'altres; i Alfa Pictures serà qui distribuirà la pel·lícula.