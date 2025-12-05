La pel·lícula 'Casa en flames' tindrà un remake italià protagonitzat per Margherita Buy

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
La producció catalana 'Casa en flames', dirigida per Dani de la Orden, tindrà un remake italià protagonitzat per Margherita Buy --guanyadora de 7 premis David di Donatello-- i dirigida per Giuseppe G.Stasi i Giancarlo Fontana.
El remake italià estarà produït per Wildside, juntament amb Eliofilm i PiperFilm d'una pel·lícula que en la seva versió espanyola va aconseguir el premi a millor guió en els Goya, els Gaudí i els Feroz, informen aquest divendres les productores Sábado Películas, Playtime Movies i Atresmedia Cine.
'Casa en flames', amb Emma Vilarasau com a protagonista, va ser vista als cinemes per més de 500.000 espectadors i va rebre 8 nominacions als Premis Goya i 14 als Gaudí, i es va convertir en una de les pel·lícules amb més nominacions aquells anys.