La pel·lícula de Bayona 'La sociedad de la nieve' guanya el Premi del Públic Ciutat de Sant Sebastià

SANT SEBASTIÀ, 30 set. (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula de Juan Antonio Bayona 'La sociedad de la nieve', que representarà Espanya en els Premis Oscar, ha guanyat el Premi del Públic Ciutat de Donostia/Sant Sebastià en el 71è Festival Internacional de Cinema de la capital de Guipúscoa que es clausura aquest dissabte.

Segons han informat des del certamen donostiarra, el film 'Yo, capitán' de Matteo Garrone s'ha fet amb el Premi del Públic a la Millor Pel·lícula Europea.

El premi TCM de la Joventut ha estat per a 'La estrella azul' de Javier Macipe; mentre que 'Los indeseables' de Ledj Ly ha rebut el Premi Agenda 2030 Euskadi Basque Country. El Premi Dunia Ayaso ha estat per a 'Creatura' d'Elena Martín Gimeno. Aquest guardó ha tingut un esment especial per a 'Mentre siguis tu' de Claudia Pinto.

El Premi Fipresci ha estat per a 'Esto va a doler' de Christos Nikou i el Premi de l'Associació Basca de Guionistes Euskal Gidoigileen Elkartea per a Isabel Herguera i Gianmarco Serra per a 'El sueño de la sultana'.

A més, el Premi Sebastiane 2023 ha estat per a la pel·lícula basca '20.000 especies de abejas' d'Estíbaliz Urresola, amb menció especial per a la sueca 'Gabi: dels 8 als 13 anys' d'Engeli Broberg.

El Premi Lurra de Greenpeace l'ha rebut la pel·lícula japonesa 'El mal no existe' de Ryusuke Hamaguchi. Finalment, el Premi Signis ha estat per a la nord-americana 'All dirt roads taste of salt' de Raven Jackson.