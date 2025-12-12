La Pegatina torna als escenaris el 2026 amb dos concerts a Madrid i un a Barcelona

MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -
La banda La Pegatina tornarà als escenaris aquest 2026 després d'una aturada indefinida amb concerts previstos el 22 i 23 de maig a La Riviera (Madrid) i, dins el cicle 'Empremtes', el 29 de maig al Poble Espanyol (Barcelona).
Amb entrades ja a la venda, la productora Sonde3 ha detallat en un comunicat que aquests concerts "marcaran l'inici d'aquesta nova etapa, oferint un petit avançament del nou rumb de La Pegatina".
Durant més de 20 anys de trajectòria, la banda s'ha presentat a més d'una trentena de països, des d'Austràlia i el Japó fins al Canadà, Mèxic o gran part d'Europa. Així, ja superen els 1.200 concerts i s'han consolidat, per a Sonde3, com un dels grups espanyols més internacionals.