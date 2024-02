La Pegatina, Mushkaa i The Tyets actuaran en el Ressons Penedès by Cruïlla (Barcelona) al maig

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La segona edició del festival Ressons Penèdes, impulsat per Cruïlla amb el suport de la Conselleria de Cultura i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès (Barcelona), comptarà amb la participació de bandes com La Pegatina, Mushkaa, Ferran Palau, Cris Juanico, David Carabén, Ladilla Rusa i The Tyets.

El festival se celebrarà del 3 al 5 de maig amb 29 concerts repartits en diferents espais d'Avinyonet del Penedès, Castellví de la Marca, la Granada, Font-rubí, Castellet i la Gornal, Gelida, Pontons, Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Vilafranca del Penedès, Torrelavit i Torrelles de Foix (Barcelona), ha informat aquest dimarts el festival.

L'objectiu de Ressons Penedès by Cruïlla és fusionar el vi i el cava característics del territori amb la música, per la qual cosa alguns escenaris se situaran a cellers com Freixenet, Rexach Baqués, Oriol Rosell i Caves Blancher.