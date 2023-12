La Pegatina farà "una petita parada" el 2025 i tornarà el 2026 amb un nou disc

BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

La Pegatina farà "una petita parada" el 2025 i tornarà el 2026 amb un disc nou, ha anunciat la banda catalana en un vídeo publicat a les xarxes socials i recollit per Europa Press aquest dimecres.

"Com que sabem que això serà per sempre, ens permetrem per una vegada descansar tot el 2025 i tornar el 2026 amb un disc nou sota el braç", relata en el vídeo el vocalista de la banda, Adrià Salas.

En el vídeo, Salas ha recordat que, abans del descans, la banda culminarà la gira pel seu 20è aniversari al Wizink Center de Madrid el 5 d'octubre del 2024.