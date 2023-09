La Pegatina aboca les anècdotes de les seves aventures per 35 països en un còmic pel seu 20è aniversari

La banda publica un EP aquest divendres



BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La Pegatina repassa les anècdotes dels seus viatges i aventures per 35 països que han dut a terme en els seus 20 anys d'història fent música en el còmic 'Vamos a comernos el mundo o las locas aventuras de La Pegatina' (Norma Editorial), que han escrit el guionista Lluc Silvestre i l'il·lustrador Mr. Ed.

La banda publica aquest còmic per commemorar dues dècades de trajectòria allunyats de les biografies clàssiques: "Nosaltres no som així, no podíem fer una cosa avorrida", ha fet broma el cantant i guitarrista de La Pegatina, Adrià Salas, aquest dimecres en roda de premsa.

Silvestre ha detallat que és un llibre de ficció amb anècdotes reals dels integrants del grup, que li han explicat les seves històries des de diferents punts de vista i ell les ha modelat per donar forma a aquest còmic de viatges, aventures i amistat: "Volíem que es notés la complicitat entre ells".

Salas ha remarcat que el còmic va més enllà de la història de La Pegatina, no és un llibre únicament per als fans del grup, perquè també explica els aspectes culturals dels països on han viatjat com la Xina i Mèxic d'una "manera divulgativa".

Els integrants del grup han explicat que viatjar els inspira a l'hora de compondre cançons i els ajuda a sortir de la zona de confort, un "segell d'identitat" de La Pegatina, que divendres publicarà un EP amb quatre cançons per commemorar el 20è aniversari.

DIBUIXAR LA MÚSICA

Mr. Ed ha explicat que abans de començar a il·lustrar les anècdotes es va haver d'involucrar en la història de La Pegatina i conèixer la seva música per poder fer servir "tots els colors que transmeten" en directe.

De fet, l'il·lustrador ha assegurat que la música es dibuixa a través dels colors i el que ha provat amb el còmic és reflectir la paleta que percep en escoltar la seva música: "Vaig intentar reflectir el que em travessava i traslladar-ho al paper".

ALLUNYATS D'ALLÒ RUTINARI

Salas ha explicat que tots els membres del grup estan "a tope amb viatjar" perquè no gaudirien si sempre haguessin de tocar als mateixos escenaris i en els mateixos festivals musicals.

"Tocar ens agrada, però quan es converteix en una cosa rutinària no té cap sentit", ha raonat el cantant de La Pegatina, que ha ironitzat amb que, quan sigui vell, explicarà les anècdotes dels seus viatges als seus nets o als seus gats.