Pedro Sánchez insta a prendre "novament els carrers" aquest 8M: "Perquè el futur serà feminista, o no serà"

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha fet una crida a prendre "novament els carrers" aquest dissabte, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, jornada en què hi ha almenys 40 marxes convocades arreu d'Espanya que inicialment es mantenen malgrat la predicció meteorològica adversa a gran part del país.

"Aquest #8M, preneu novament els carrers. Que la vostra veu soni més alta, més clara, més forta. Perquè el futur serà feminista, o no serà. Feliç #DiaInternacionalDeLaDona", afirma Sánchez a la seva publicació a X, acompanyat d'un vídeo protagonitzat per dones de diferents edats que clamen el mateix lema.

Les organitzacions de dones i col·lectius feministes han convocat almenys 40 mobilitzacions arreu d'Espanya per a aquest 8 de març, quan, en alguns casos, com Madrid, s'evidenciarà la divisió del moviment feminista.

Així, en el cas de la capital, hi ha previstes dues manifestacions. D'una banda, Comissió 8M partirà a les 12:00 des d'Atocha amb el lema 'Feministes antiracistes, als carrers! Ens hi va la vida' i acabarà a la plaça d'Espanya. Mentre que el Moviment Feminista de Madrid sortirà a les 18:00 des de la plaça de Cibeles i finalitzarà també a la plaça d'Espanya. Aquestes últimes marxaran al crit de 'Dones en lluita contra el masclisme global'.

En aquest sentit, el PSOE, Sumar i Podem acudiran a la manifestació convocada per Comissió 8M a la capital i el PP participarà en la del Moviment Feminista de Madrid. Mentrestant, la ministra socialista d'Igualtat, Ana Redondo, assistirà a les dues marxes. En concret, a la marxa de Comissió 8M acudiran els ministres socialistes Óscar López, Isabel Rodríguez, Sara Aagesen, Diana Morant i Fernando Grande-Marlaska.

Quant a Sumar i als morats, la vice-presidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, i la secretària general de Podem, Ione Belarra, coincidiran a la marxa de Comissió 8M a Madrid. La seva presència a la manifestació tindrà lloc després dels casos de presumpta violència sexual en què s'han vist relacionats recentment l'exdiputat de Sumar, Íñigo Errejón, i el fundador de Podem, Juan Carlos Monedero.

Per part dels populars, una delegació de diputats i senadors del Partit Popular, encapçalats per la sotssecretària d'Igualtat, Conciliació i Política Social del PP, Ana Alós, acudirà a la manifestació convocada pel Moviment Feminista de Madrid.

Precisament a la Comunitat de Madrid, l'Agència de Seguretat i Emergències de la Comunitat de Madrid (ASEM 112) ha activat aquest dissabte el nivell 1 del Pla d'Inundacions de la Comunitat de Madrid (Inuncam) davant de la previsió de l'Agència Estatal de Metereología (AEMET) de pluges fortes durant tot el matí.

Així, Emergències recomana limitar els desplaçaments per carretera, evitar zones inundables i no travessar corrents per mirar de reduir els riscos. A més, s'estan vigilant amb atenció especial les lleres dels rius Lozoya, Guadarrama i Henares, davant de la pujada del cabal. A nivell nacional, aquest dissabte se celebrarà passat per aigua en un dia en en què setze províncies i Ceuta estaran en avís per pluges, tempestes, neu, vent i onades, segons la predicció de l'AEMET.

L'any passat, prop de 34.000 dones van marxar pels carrers de Madrid en dues marxes convocades per la Comissió 8M i el Moviment Feminista de Madrid, segons les dades oficials facilitades a Europa Press per la Delegació del Govern central.