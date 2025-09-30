Pedro M. Cano, nomenat director general de Persones Grans de la Generalitat

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha nomenat aquest dimarts Pedro M. Cano director general de Persones Grans.
És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB, amb formació en gestió hospitalària i experiència en l'àmbit de la salut i sociosanitari, entre d'altres, informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
La Generalitat ja va anunciar fa un any la intenció de crear una Direcció General de Persones Grans, que s'emmarca a més en la reestructuració de la Conselleria.