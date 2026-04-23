Pedro Almodóvar celebra veure Barcelona "bolcada amb les roses i els llibres"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El director de cinema Pedro Almodóvar ha expressat la il·lusió de poder tornar a participar en la diada de Sant Jordi: "M'encanta veure la ciutat bolcada amb les roses i els llibres".
El director ha assistit a la llibreria Finestres de Barcelona per signar exemplars del guió de la seva última pel·lícula 'Amarga Navidad', després d'haver rebut el Premi d'Honor en la gala dels 70 Premis RNE Sant Jordi aquest dilluns.
Almodóvar també ha signat exemplars del seu llibre 'El último sueño', que el va portar per primera vegada a les signatures de Sant Jordi el 2023.