'Pavas', botes i samarretes del 'sapo Concho' omplen l'Estadi Olímpic per Bad Bunny

Alguns fans aposten que 'Moscow Mule' serà la cançó sorpresa del concert
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
Milers de fans de Bad Bunny amb 'pavas' --el barret típic porto-riqueny--, botes de 'cowboy', samarretes del 'sapo Concho' i lluentons s'han concentrat a l'exterior de l'Estadi Olímpic de Barcelona, alguns fins i tot des de primera hora del matí d'aquest divendres, per fer cua per al concert de l'artista porto-riqueny, el primer de la gira europea 'Debí tirar más fotos'.
Diverses cues de fans, una que fins i tot arribava més enllà de les piscines Picornell i una altra que passava del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, aplegaven els fans a les portes d'accés a la pista per aconseguir el millor lloc per veure l'artista porto-riqueny, que dissabte tornarà a repetir a la capital catalana.
Sota un sol que no ha donat treva en cap moment, els fans s'amuntegaven als pocs espais d'ombra de l'exterior de l'Estadi Olímpic, i alguns duien paraigües per protegir-se, bandanes, barrets de 'cowboy', gorres i fins i tot utilitzaven ventalls per tapar-se.
Entre els accessoris, destacaven les botes de 'cowboy', samarretes de Puerto Rico, 'crop tops', lluentons, minifaldilles i 'shorts', i moltes 'pavas' o barrets 'jíbaros', típics de Puerto Rico i que estan fets amb fulles de palma.
També s'han vist moltes pinces amb forma de flor d'hibisc; i samarretes i pins del 'sapo Concho', que ha estat la imatge de l'últim disc de Bad Bunny, a més d'altres amb iconografia d'un altre dels seus àlbums més estimats pels fans, 'Un verano sin ti'.
'LA CASITA'
En Guillem, un fan que ve del Vendrell (Tarragona) i que duia el barret típic porto-riqueny amb els seus amics, explica que per aconseguir les entrades ho van fer utilitzant 6 ordinadors, assegura que l'aposta que tenen amb el seu grup és que vindrà Lamine Yamal a 'La casita' i que sonarà 'Moscow Mule' com a cançó sorpresa del concert.
En Juan, de Sabadell (Barcelona), diu que n'és fan des de fa temps i que havia de venir perquè és "una vegada a la vida", explica que ell i la seva amiga han aconseguit les entrades després de diversos intents en els quals fins i tot la plataforma de compra els va rebutjar el pagament; espera poder veure Bad Gyal a 'La casita' i coincideix amb els altres joves quant a la cançó exclusiva.
També han vingut fans d'altres parts d'Espanya, com la Marialu i la Daniela, que venen de Sevilla i diuen que han estat esperant que Bad Bunny vingui a Espanya des del 2018, i han destacat el missatge que està transmetent l'artista sobre la comunitat hispana: "És molt més que un cantant, representa moltíssimes coses, parla de temes i es posiciona un munt, això no ho fa qualsevol".
La Valentina i la Fani, de Mallorca, esperen poder veure Rosalía a 'La casita' d'aquest divendres; expliquen que quan es van anunciar les entrades no van dubtar a agafar-les a Barcelona, per ser les primeres dates, i asseguren que escolten Bad Bunny des dels 16 anys: "Ell ha crescut amb nosaltres i nosaltres amb ell".