Paüls (Tarragona) i Sanaüja (Lleida), declarats 'zona catastròfica' després dels incendis del juliol

LLEIDA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha declarat "zones afectades per emergència" a Sanaüja (Lleida) i Paüls (Tarragona) després dels incendis en aquestes localitats a principis de juliol, i també ha inclòs a la declaració les inundacions el 13 i 22 de juliol.
Així ho ha aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres, on també ha acordat el mateix per a les emergències ocorregudes el 16 de les 17 comunitats autònomes --excepte País Basc-- entre el 23 de juny i el 25 d'agost provocades per 113 incendis i 5 territoris afectats per fortes pluges.
L'incendi que es va iniciar a Paüls va cremar 3.321 hectàrees, va afectar al Parc Nacional dels Ports, mentre que l'incendi a Torrefeta i Florejacs (Lleida) va cremar 5.577 hectàrees.
Aquest últim incendi va causar la mort a dos agricultors d'Agramunt (Lleida) de 32 i 45 anys.
El 13 de juliol dues persones van ser arrossegades pel riu Foix a Cubelles (Barcelona), i el 22 de juliol també va haver-hi diverses zones de Catalunya afectades per fortes pluges, sobretot a la comarca del Vallès Occidental i la ciutat de Terrassa (Barcelona).