La PAU de Filosofia pregunta per un fragment de 'La República' de Plató i repeteix amb Nussbaum

Ha estat aquest dimecres entre les 9 i les 10.30 hores
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
L'examen d'Història de la Filosofia de les PAU 2026 de Catalunya ha preguntat per un fragment de 'La República' de Plató i ha repetit amb un altre de 'Crear capacitats' de la filòsofa nord-americana Martha C. Nussbaum.
La prova, consultada per Europa Press, s'ha fet aquest dimecres entre les 9 i les 10.30 hores i és la primera del segon dia de les PAU a Catalunya, també forma part de la fase d'accés --antiga general-- i els alumnes podien triar entre examinar-se d'Història o Filosofia.
En el primer exercici, havien de triar entre dues opcions: l'A comptava amb el text de Plató, del qual havien de fer un breu resum centrant-se en les idees principals i la seva relació; el significat de les paraules 'ànima' i 'conjectura', que apareixien en el fragment.
També havien d'explicar el sentit de la frase 'Qui vulgui actuar assenyadament en privat o en públic ha de contemplar aquesta idea", que formava part del fragment, a partir de les propostes filosòfiques de Plató.
L'opció B era la del fragment de Nussbaum, del qual també havien de fer un breu resum amb les idees principals i la seva relació; explicar les expressions 'preferències adaptatives' i 'objectiu social'.
Així mateix, els estudiants havien d'explicar l'afirmació 'En definir l'objectiu social en termes de la satisfacció de les preferències que de fet es tenen, els enfocaments utilitaristes solen reforçar l''statu quo', cosa que pot ser molt injusta', també del fragment.
ANÀLISI D'AFIRMACIONS
El segon exercici començava amb l'afirmació 'Déu ha mort' i els estudiants havien d'analitzar com s'avaluaria des de la perspectiva de dos autors destacats de la història de la filosofia occidental (els que ells vulguin), a més de quina és la semblança o el contrast entre les propostes dels dos autors.
L'últim exercici, també de triar dues opcions, comptava amb una afirmació sobre el límit a la quantitat de béns que pot acumular una persona, i una altra sobre que les condicions de vida a la Terra en el futur seran molt més difícils pel canvi climàtic.
Els alumnes havien de triar una de les dues afirmacions i indicar si hi estan d'acord o en desacord i justificar la seva resposta aportant arguments que donin suport al punt de vista que decideixen defensar.