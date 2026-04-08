Pau Cusí guanya el 28è Premi Roc Boronat per la novel·la 'Les entranyes'

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El jurat del 28è Premi Roc Boronat d'ONCE Catalunya ha reconegut Pau Cusí per la novel·la 'Les entranyes', que publicarà Univers al setembre, informa l'entitat en un comunicat.
El guardó, dotat amb 6.000 euros, es lliurarà aquest dimecres a la tarda en una gala que comptarà amb el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, i el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escoffet, en la qual s'homenatjarà l'escriptora Najat El Hachmi.
De 'Les entranyes', el jurat n'ha destacat que es tracta d'una proposta literària "d'alt risc estètic i moral" que assumeix sense concessions la incomoditat com a forma de coneixement, i que l'autor pretén confrontar el lector amb els límits de la responsabilitat, del desig i del propi relat.
En la novel·la, el narrador reconstrueix els fragments més foscos d'una vida "marcada per la tragèdia", la mort de l'Ona, la noia amb qui començava a descobrir el desig.
ESCRIPTORS CECS
En la categoria exclusiva per a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu, Santi Moese Ruiz ha guanyat en l'apartat de prosa amb 'La darrera instrucció', amb 900 euros de premi.
Es tracta d'un relat de ciència-ficció intimista que destaca "per l'ús del punt de vista no humà i la reflexió sobre l'obsolescència, la dependència tecnològica i la consciència artificial".