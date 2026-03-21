La PAU 2026 se celebrarà a Catalunya del 9 a l'11 de juny

MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -
La Prova d'Accés a la Universitat d'aquest curs se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de juny de 2026 en la majoria de comunitats autònomes, mentre que a Castella-la Manxa serà el 8, 9 i 10 del mateix mes i a Catalunya el 9, 10 i 11.
En concret, la Selectivitat serà els dies 2, 3 i 4 de juny a Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Illes Balears, La Rioja, País Basc i Regió de Múrcia.
Aquests tres dies també se celebraran exàmens en la Comunitat de Madrid, on a més hi haurà proves de la PAU 2026 el dia 1 de juny, i a Illes Canàries, on afegeixen també el 5 de juny com a dia per a aquestes proves.
Quant a la convocatòria extraordinària prevista per a aquest curs, la majoria de comunitats autònomes la celebraran els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol.
Així, aquests dies celebraran aquestes proves Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Illes Balears, Illes Canàries, La Rioja, País Basc i Regió de Múrcia.
Per la seva banda, Astúries celebrarà la convocatòria extraordinària els dies 6, 7 i 8 de juliol; a Castella-la Manxa, els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol; i a Navarra, el 24, 25 i 26 de juny, mentre que Catalunya serà l'única comunitat autònoma que celebrarà aquesta convocatòria al setembre, els dies 2, 3 i 4.
Amb l'objectiu de "promoure l'harmonització de la prova en tot el territori nacional en el que afecta a les matèries que configuren tant l'accés, com l'admissió a la Universitat", la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va aprovar el document 'Orientacions de les matèries d'accés i admissió a la Universitat. Proposta tècnica per al curs 2025/2026', que després havia d'adaptar cada comunitat autònoma per a l'elaboració de les seves proves.
La Prova d'Accés a la Universitat inclou un criteri comú de correcció que avaluarà de forma específica i quantificable aspectes com a ortografia, gramàtica i coherència textual en tots els exercicis que requereixin redacció.
Així, un error de concordança, un accent oblidat o una construcció mal plantejada podran restablir fins a un 10 per cent de la nota en qualsevol exercici redactat i fins a un 20 per cent en els exàmens de llengua.
El document publicat pels rectors estableix que en Matemàtiques les faltes d'ortografia no implicaran penalització. "Mentre que aquesta matèria no requereix de l'elaboració de textos prolixos, aquest criteri de valoració no es tindrà en compte en la correcció de la prova ni per a l'alumnat general ni per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu", assenyala el text, recollit per Europa Press.
Després de conèixer les orientacions de la CRUE, a l'octubre de l'any passat la Comissió Organitzadora de la Prova d'Accés a la Universitat de la Comunitat de Madrid va aprovar els models d'examen de la convocatòria de 2026, amb la novetat que en el sistema de correcció s'empraran múltiples de 0,1 en lloc de 0,25 per a una valoració "més precisa" de l'acompliment de l'alumnat.
A més, els models d'exàmens aplicaran gairebé el 70% dels criteris proposats per la CRUE. Madrid se situa així entre les regions que han aconseguit una major adaptació després del procés d'harmonització impulsat pels rectors per "avançar cap a una major homogeneïtat entre les proves de les diferents comunitats autònomes".