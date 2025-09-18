Patti Smith obre una edició del Temporada Alta de Girona amb 92 espectacles

Inclou obres de Thomas Ostermeier, Angélica Liddell, La Calòrica i Miet Warlop
La cantant i poeta novaiorquesa Patti Smith obrirà aquest dijous el 34è Festival Temporada Alta amb el primer dels seus dos concerts a l'Auditori de Girona, en una edició en la qual el festival gironí comptarà amb 92 espectacles.
El festival, que s'estendrà fins al 12 de desembre, compta entre els espectacles programats amb 16 muntatges internacionals i 22 coproduccions i tindrà lloc a vuit poblacions catalanes.
Entre els espectacles internacionals que passaran pel festival figuren Thomas Ostermeier amb 'Hamlet', en una versió més física del clàssic de William Shakespeare; Christoph Marthaler amb 'Le sommet', que es veurà per primera vegada a Espanya, i l'espectacle 'ID Evolution' de la companyia Cirque Eloize
També hi participaran companyies que estan irrompent en l'escena internacional per presentar nous projectes com és el cas de les obres 'The Hague' de Galin Stoev; 'Gernika' de Collectif Bilaka, i 'Inhale Delirium Exhale', de Miet Warlop.
El Temporada Alta tornarà a comptar amb Connexió Iberoamèrica que tindrà vuit propostes de l'escena de Mèxic, l'Argentina, l'Uruguai i Xile, com 'Ai! La misèria ens farà feliços', dirigida per Gabriel Calderón i protagonitzada per Pere Arquillué; 'Serà un dia que durarà anys', dels Hermanos Ibarra Roa; 'Cachorro de León', de Conchi León, i 'El oficio de morir', de Marina Otero.
De cara al cap de setmana dissenyat per a professionals internacionals, del 20 al 23 de novembre, s'han programat una desena d'espectacles com 'Historia de amor', d'Agrupación Señor Serrano; 'Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir' d'Angélica Liddell, 'Cèl·lula 6: faula', de Roser López Espinosa, i 'Picassa', de Lorena Nogal.
PRODUCCIÓ CATALANA
El festival acollirà 62 produccions de creació catalana com és el cas de 'Nosaltres els sense nom', de Mos Maiorum amb dramatúrgia de Joan Yago; 'Abecedari' de La Moukhles & Sentís; 'Bach - Dostoievski - Messiaen', amb Lluís Homar; 'Tallar-se el peu amb una motoserra', de Bàrbara Mestanza, i 'Els darrers sis dies', de Marta Barceló.
També formaran part de la programació 'La brama del cèrvol' de La Calòrica; 'La mort i la primavera' de La Veronal després del seu pas pel TNC i 'El día del Watusi' d'Iván Morales, i el festival recuperarà èxits d'edicions anteriors com 'Gola', d'Oriol Pla i Pau Matas, i 'Non Solum', de Sergi López.
En col·laboració amb el Festival Clàssics també s'han programat diverses lectures dramatitzades com 'De profundis', amb David Verdaguer, i 'Diaris d'Anaïs Nin', amb Elisabet Casanovas.
MÚSICA
En l'apartat musical, a més del doblet de Patti Smith, el festival comptarà amb Crystal Fighters, Chicago Mass Choir, Estrella Morente, Zahara, Joan Miquel Oliver i Meritxell Neddermann.
El Temporada Alta recupera l'aposta d'omplir la Fira de Girona amb un doble concert de Mushka i FAM el 7 de novembre i de Rigoberta Bandini el 8 de novembre.
Un any més, la Fundació La Ciutat Invisible, amb el projecte A Tempo, reprendrà la presència a les aules amb 11 propostes dirigides a primària, secundària i especial, i tornarà a organitzar el Torneig de Dramatúrgia als Instituts.
En paral·lel al festival, aquest any neix la iniciativa 'Flaix de Tardor-BCN', una iniciativa del Temporada Alta amb la col·laboració de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que reunirà set espectacles internacionals a la capital catalana.