El Patronat de Montserrat planteja tancar l'accés al massís si hi ha risc de pluges torrencials

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El gerent del Patronat del Parc Natural de Montserrat (Barcelona), Xavier Aparicio, ha afirmat aquest dilluns que "potser seria una opció" tancar l'accés al massís quan hi hagi previsió o situacions de risc de pluges torrencials, com la que ha afectat la zona aquest diumenge.
"Potser ens ho podríem començar a plantejar, no? En algun moment que hi hagués una situació de risc de pluges torrencials, com va passar ahir, que va ser de més de 100 litres per metre quadrat", ha dit en unes declaracions a 3CatInfo recollides per Europa Press en preguntar-li per la possibilitat de tancar els accessos.
Els Bombers de la Generalitat van evacuar diumenge a la tarda 27 persones a l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Montserrat (Barcelona), de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que no podien baixar pels obstacles a la via a causa de l'episodi de pluges.