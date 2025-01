El patronat del CNIO destitueix María Blasco i Juan Arroyo per "iniciar una nova etapa"

MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El patronat del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO) ha decidit en la reunió extraordinària que ha mantingut aquest dimecres destituir la seva directora científica, María Blasco, i el director gerent, Juan Arroyo, per "iniciar una nova etapa".

A través d'un comunicat, el patronat ha anunciat que ha decidit respondre a la necessitat d'aquesta nova etapa, ja que entén que "en aquests moments hi ha un clima de treball incompatible amb el que s'ha de donar en un centre de referència i excel·lència com és el CNIO, reconegut pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa".