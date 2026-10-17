Patrick Radden Keefe defensa els mitjans tradicionals davant del "descontentament creixent"

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El periodista Patrick Radden Keefe ha assegurat que el "descontentament creixent" de moltes persones amb l'ús dels mòbils, les xarxes socials i els entorns informatius actuals pot ser una oportunitat per als mitjans tradicionals.
El nordamericà, que aquest setembre ha publicat en castellà i català 'El fill de l'oligarca' (Seix Barral/Periscopi), ha dit que encara que el model de negoci dels mitjans estigui canviant, li preocupa que estiguin renunciant "massa fàcilment" al que han fet sempre, ha dit en una trobada amb periodistes aquest divendres.
Critica que els mitjans (inclòs el seu, The New Yorker) pensin que ja ningú llegeix i que han de reduir cada vegada més el seu contingut o adaptar-ho a formats com el vídeo vertical: "Tothom té tanta por de quedar-se enrere que de vegades estan massa avançats. Estan renunciant al que sempre han fet bé, i pel que hi ha una demanda", ha opinat.
Radden Keefe participa aquest dissabte en la Biennal de Pensament en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb la xerrada 'Londres: ciutat oculta', i aprofitant el seu pas per la ciutat ha presentat el seu últim llibre.
ZAC, EL FILL DE L'OLIGARCA
'El fill de l'oligarca' relata el cas de Zac Bretler, de 19 anys, que es va precipitar per la balconada de l'apartament de luxe d'un home "de dubtosa reputació" a Londres; poc després, un testimoni assegurava que el jove deia ser fill d'un oligarca rus.
L'autor, com van fer els pares de Zac, s'embarca en una investigació que li portarà a recórrer una faceta de la capital britànica marcada pels diners bruts, la violència i les fantasies aspiracionales.
LA MENTIDA I EL CONTEXT SOCIAL
Radden Keefe no creu que sigui casualitat que el jove tingués 16 anys quan Donald Trump va ser triat president d'Estats Units: "Crec que aquest tipus d'engalipadors són les figures que defineixen la nostra era. D'una forma estranya, Zac, d'adolescent, podria haver-hi un moment en què va pensar que si volia realment arribar al cim, la forma de fer-ho era mentir".
El periodista, que es pregunta en el llibre què portaria a un jove de classe benestanda a fingir ser fill d'un oligarca rus, assenyala que probablement no pugui atribuir-se únicament a un motiu.
"No crec que sigui solament la manosfera, no crec que siguin només els nens estant en xarxes socials i amb mòbils, i no crea que sigui només la transformació de Londres o aquesta mania per la riquesa que tenen moltes persones. Crec que és tot això", ha apuntat.
DINERS FÀCILS, ASPIRACIONS
Afirma que, per a la generació de Zac, no existeix la concepció del món que tenia la dels seus pares, segons la qual estudiar, treballar dur i estalviar li permetria comprar-se una casa i començar una vida amb estabilitat, bona salut i oci.
Creu que per això, potser, molta gent jove en situacions precàries es veu "fàcilment seduïts" per les promeses de diners fàcils com el joc, les criptomonedes o els mercats de predicció, així com per figures de dubtosa moralitat.
L'autor veu clar que dos dels individus que apareixen en el llibre (Akbar Shamji i Verinder 'Dave' Sharma) tenen responsabilitat real en la mort de Zac, però assenyala que, en un sentit més profund, sempre va sentir que el jove va acabar "absorbit per Londres".
L'ORIGEN DEL LLIBRE
La idea per al llibre va començar quan, en una pausa del rodatge de l'adaptació de 'No diguis res', un advocat es va apropar a Radden Keefe per explicar-li el cas: al periodista li va interessar, i va acabar publicant un reportatge a The New Yorker al febrer de 2024.
El reporter va seguir tirant del fil, convençut que hi havia caps per lligar, i va estar 2 anys sencers indagant, que van resultar en la publicació de 'El fill de l'oligarca', de l'èxit del qual està sorprès.
EL PAPER DE LA POLICIA
"Crec que gran part d'aquesta història és simplement la policia no fent el seu treball", admet l'autor, que creu que si en el seu moment hi hagués hagut més escrutini i pressió mediàtica al voltant del cas, les coses haurien estat diferents.
Alhora, també li sembla "interessant" pensar en quin hagués passat si això, en comptes d'una família benestanda, li hagués ocorregut a una família d'immigrants o de classe treballadora, vivint en una altra part de Londres.
OBJECTIVITAT I COMPASSIÓ
Per elaborar el llibre, l'autor s'ha apropat molt als Brettler, els pares de Zac, i admet que això li porta sempre a pensar en l'objectivitat periodística: "La paraula en la qual penso és 'permeable'. Haig de ser bastant permeable, no vull desactivar-me i tenir una pell tan dura com para no recollir les emocions de les persones sobre les quals escric".
Insisteix en la importància d'explicar la veritat, encara que hagi establert un vincle molt proper amb les fonts, més que en qualsevol altre llibre: "Si començo a ometre selectivament coses només perquè sento compassió per ells, llavors no soc millor que els mentiders en el llibre".
Així i tot, admet que va haver-hi moments en què la proximitat amb una parella que havia perdut al seu fill adolescent, tenint ell mateix fills d'edat semblant, va acabar afectant-li.
PROJECTES DE FUTUR
Radden Keefe ha explicat que està en marxa un projecte amb la productora A24 per adaptar el llibre a una sèrie, encara que adverteix que "moltes coses a Hollywood comencen a desenvolupar-se però després no es fan".
Quan acabi la promoció del llibre s'anirà a Sudàfrica per escriure per The New Yorker sobre el llegat del 'apartheid', i també té escrit el principi d'un nou llibre del que només ha avançat que tracta, en part, de Guatemala.
A més, acaba de començar a gestionar un nou pódcast amb el mateix equip amb el qual va produir 'Winds of Change', en 2020.