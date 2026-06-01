Patricia Galván, O'Dogherty i Víctor Parrado actuaran en el 'Teatro Solidario' d'Atrápalo

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Els artistes Patricia Galván, Álex O'Dogherty, Víctor Parrado, Jorge Bolaños, Jordi Merca, Pepi Labrador, Corta el cable Rojo i Impro con Clap protagonitzaran els xous solidaris de comèdia i improvisació organitzats per Atrápalo a Madrid i Barcelona el 10 i 17 de juny respectivament.
El showman i actor Toni Cano serà el mestre de cerimònies en les dues gales, la recaptació de les quals es destinarà íntegrament a un fi social, informa Atrápalo aquest dilluns en un comunicat.
El projecte, sorgit juntament amb la fundació Miaportación, pretén connectar sales, companyies, entitats i voluntaris perquè persones vulnerables gaudeixin del teatre.
Les dues gales són el punt de partida d'un projecte social que durarà tot l'any i serviran com a presentació de teatres, companyies i promotors perquè s'hi puguin adherir i participar donant mensualment entrades per a aquesta finalitat.
L'entrada costa 15 euros i tot el que es recapti es destinarà a desenvolupar el projecte (per als qui no hi puguin assistir però s'hi vulguin afegir, s'habilitarà una Fila 0 de donació directa).