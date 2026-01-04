Un Patge Reial invident recull cartes en Braille a Barcelona per als Reis Mags

És un membre de l'Once amb un animador del Departament de Cultura en el centre comercial Arenas
BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
Un Patge Reial ha recollit aquest diumenge cartes escrites en Braille dirigides als Reis Mags mentre ofereix a nens i pares la possibilitat de descobrir jocs de taula inclusius al centre comercial Arenas de Barcelona.
Ho ha explicat a Europa Press el Patge Real i promotor Braille de l'Once, Jordi Cardús, invident i que, juntament amb un animador sociocultural del Departament de Cultura de la Generalitat i voluntaris, convida d'11 a 17 hores a participar en aquesta iniciativa, que commemora els 201 anys d'aquest sistema de lectura per a cecs.
"Ensenyem als nens a fer la carta dels Reis en Braille amb la màquina Perkins, que és la que s'utilitza per escriure en Braille, i els mostrem els jocs adaptats que existeixen i que comercialitza l'Once", assenyala Cardús.
Al llarg de la jornada, que fins a les 15 hores ha comptat amb la participació de 250 nens, grans i petits també poden descobrir mapes amb relleu en 3D, poden rebre alfabets en Braille, poden explicar i llegir llibres, i jugar en un bingo.
"Molts nens són tímids i és veritat que al principi costa que s'apropin, però amb l'ajuda de l'animador veus com, a poc a poc, aquest projecte els ajuda a deixar-se anar. Realment els està agradant molt", celebra el Patge Real.