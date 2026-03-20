Pastora celebra 25 anys de trajectòria amb el disc '25 años buscando follón'

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
Pastora celebra els seus 25 anys de trajectòria amb '25 años buscando follón', un disc commemoratiu en el qual revisita algunes de les cançons del seu repertori amb artistes que els han acompanyat en el seu recorregut musical.
Produït per Caïm Riba i gravat entre 2024 i 2025, el disc proposa una mirada actual sobre una col·lecció de cançons "que van marcar el pop estatal de principis dels 2000", informa Halley Records aquest divendres en un comunicat.
El disc inclou la participació de Marina Rossell, Ladilla Rusa, Marc Parrot, Delfaé y las Flores Azules, Roger Padrós i Sommeliers; i el presentarà en diversos concerts en el festival Strenes de Girona, el Guitar BCN de Barcelona --el 10 de desembre-- i el Sound Isidro de Madrid.