La Passió de Cervera (Lleida) estrena nou escenari per a les funcions de 2025

LLEIDA 12 gen. (EUROPA PRESS) -

La Passió de Cervera (Lleida) estrenarà un nou escenari i millores tècniques per a les funcions de la temporada 2025, que començarà el 16 de març, segons un comunicat de l'entitat aquest diumenge.

Les millores, amb una nova i reforçada tarima, permetran "més polivalència escènica" i donaran més agilitat als nombrosos canvis dels decorats.

Aquest any també es culmina la dinamització de les tres parts de l'obra i l'elenc de la direcció seguirà format per Gemma Palà, Mariona Dalmases, Tate Bonjoch, Jaume Mercadé i Jaume Rossich, tot i que amb la novetat d'un nou actor per al paper de Judes.

La Passió de Cervera és una de les representacions més antigues de Catalunya i mobilitza cada any més de 200 persones entre equip artístic i tècnic a les seves funcions, que aquest 2025 seran durant els dies 16, 22 i 29 de març i 5, 12 i 18 d'abril.

A més, atès que la seva història es remunta a 1477, la Passió de Cervera és la més antiga del món, i va ser declarada d'interès públic al 1969 "davant la seva importància històrica i social".