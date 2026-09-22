La passatgera posterior d'un turisme mor en una sortida de via a la GI-682 a Lloret (Girona)

GIRONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La passatgera posterior d'un turisme ha mort en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar (Girona) aquest dimarts sobre les 2.17 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que encara s'investiguen, un turisme s'ha sortit de la via i s'ha incendiat, i en ell viatjaven quatre ocupants: la dona morta; dos homes que han quedat ferits crític i greu, respectivament, i una altra dona, ferida menys greu.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat als dos homes ferits a l'hospital Josep Trueta de Girona i a la dona ferida menys greu a l'hospital de Mataró (Barcelona).
Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
Amb aquesta víctima, són 94 les persones que han mort aquest any en les carreteres catalanes.