Un passatger del vol de Turkish Airlines diu que han esperat "4 hores" i no han rebut informació

David Zorrakino - Europa Press
La Guàrdia Civil investiga l'autoria de la falsa amenaça de bomba
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
Un passatger del vol que ha aterrat d'emergència a l'Aeroport de Barcelona aquest dijous per una falsa amenaça de bomba ha declarat a Europa Press que han estat esperant "durant 4 hores" a les instal·lacions aeroportuàries abans de poder sortir i que no han rebut cap explicació.
El seu acompanyant ha afegit que, després de baixar de l'avió, els han revisat l'equipatge amb gossos i han comprovat la seva documentació en una zona de control de passaports, i que s'han assabentat dels fets per la premsa.
Fonts de la policia catalana han confirmat que han rebut un avís a les 10.00 hores per una amenaça de bomba en un vol que cobria una ruta entre Istanbul i Barcelona i que finalment ha aterrat a les 11 "sense incidències".
L'alarma s'ha desactivat cap a les 14.00 hores, segons han informat els Mossos en un comunicat, i els serveis policials i d'emergència desplegats s'han retirat després de comprovar que no hi havia "cap situació de risc".
Durant el temps que ha durat la situació d'alarma, el trànsit aeri no s'ha vist afectat i l'Aeroport ha funcionat amb normalitat, segons ha iformat Aena.
A la zona hi han treballat efectius dels Mossos, la Guàrdia Civil, els Bombers de la Generalitat i la policia local, i Protecció Civil ha activat el pla Aerocat en fase d'alerta per fer un seguiment de la situació de risc, ara ja desactivat.
INVESTIGACIÓ
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar l'autoria de la falsa amenaça de bomba, que ha obligat a activar el protocol de seguretat aeroportuària, han informat fonts de l'institut armat en un comunicat.
Per això, s'ha estacionat l'aeronau en una zona de seguretat, s'ha desallotjat els ocupants i s'ha fet una inspecció exhaustiva conforme als procediments establerts.