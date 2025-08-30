Passa a disposició judicial el detingut per la mort violenta d'un home a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El detingut pels Mossos d'Esquadra per la presumpta mort violenta d'un home a Badalona (Barcelona), aquest dijous sobre les 7 hores del matí, ha passat a disposició judicial aquest dissabte, han informat fonts del cos policial a Europa Press.
Segons va avançar 'El Caso', els fets es van produir a primera hora del matí al carrer Alfons XII de la ciutat, davant de l'antic institut B-9, al barri de Sant Roc de Badalona, després d'una baralla a la via pública.
L'Ajuntament de Badalona s'havia compromès amb la desocupació de la instal·lació abandonada i l'alcalde, Xavier García Albiol, va demanar després de l'assassinat del jove una reunió urgent amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per abordar "l'ocupació il·legal i les gravíssimes conseqüències que provoca".