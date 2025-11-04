El partit Catalunya-Palestina es jugarà en l'Estadi Olímpic de Barcelona el 18 de novembre

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El partit de futbol amistós entre les seleccions de Catalunya i Palestina es jugarà el 18 de novembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, després que la Federació Catalana de Futbol (FCF) plantegés traslladar el partit fora de la ciutat.
Així ho han acordat les federacions de tots dos territoris, una negociació en la qual han col·laborat la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, Ciutats de Palestina i l'entitat ActxPalestine, segons han informat aquest dimarts en un comunicat conjunt.
La FCF realitzarà l'anunci oficial de la llista de convocats el proper 12 de novembre, i la informació sobre la venda d'entrades i l'accés al partit estarà disponible pròximament en el seu web i canals oficials, mentre que 3Cat oferirà el partit en directe a partir de les 18.30 hores.
La recaptació del partit i tots els beneficis de la campanya es destinaran a ajuda humanitària per reconstruir Gaza, així com per promoure "justícia i fi de la impunitat i cultura com a resistència".
Per a les entitats que col·laboren en la celebració del partit, aquest suposarà "un gest de fraternitat esportiva i compromís social, posant en valor el paper del futbol com a eina d'unió, solidaritat i visibilitat internacional".
JORNADA DE CONCERTS
En un altre comunicat, l'entitat ActxPalestine ha reivindicat que la mobilització d'entrades de pre-reserva ha rebut un ampli suport, acumulant més de 18.000 inscripcions en 48 hores, la qual cosa ha mostrat que "la voluntat de la ciutadania és que el partit es disputi en l'estadi de la capital catalana".
Per presentar el partit, convocarà aquest diumenge davant de la Casa Orsola de Barcelona una jornada de parlaments i concerts amb la participació de Lurdes Barba, Oleguer Preses, Toni Padilla, Josep Julien, Marc Sarrats i Martí Sales, entre altres.