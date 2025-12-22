Part d'un quart premi viatja de Badalona a una penya de Los Alejos (Albacete)

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
L'administració de loteria número 35 de Badalona (Barcelona) ha repartit aquest matí deu sèries del número 78477, un dels quarts premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, amb una sèrie que ha viatjat íntegrament fins a Albacete, en concret, a la penya La Montera, a Los Alejos (Albacete).
Javier ha explicat en unes declaracions a la premsa que va comprar una sèrie completa per a la penya del seu poble, on cada any per les festes "s'ajunta amb un grup d'amics".
"Cada any jo m'encarrego de comprar els dècims, i aquest any ha tocat", ha explicat l'afortunat, la primera vegada que ell guanya un premi de la rifa de Nadal i que, a més, gràcies al seu bitllet, ha repartit 20.000 euros a cada integrant de La Montera.