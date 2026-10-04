Parlon visita el Parc Fluvial del Besòs per valorar l'impacte del temporal

AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha visitat el Parc Fluvial del Besòs amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Mireia González, i l'alcalde de Montcada i Reixac (Barcelona), Bartolomé Egea, per valorar les afectacions provocades pel temporal de pluges a Catalunya.
En un missatge a Instagram aquest diumenge, Parlon ha advertit que el riu Besòs encara es manté per sobre del seu cabal ordinari, per la qual cosa ha demanat prudència i seguir les indicacions.
El Govern ha enviat aquest diumenge al matí un Es-Alert als municipis propers al Besòs per risc de desbordament.