Parlon veu "possible" molta mobilitat amb cotxe per l'eclipsi i demana esglaonar la volta

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha explicat aquest dimecres que veu "possible" que hi hagi molta mobilitat amb cotxe cap al sud i oest de Catalunya per l'eclipsi solar total encara que espera que l'AP-7 no es col·lapsi i ha demanat esglaonar la volta.
Parlon ha sostingut que el dispositiu dels cossos de seguretat i emergències ja contempla una alta mobilitat amb cotxe de particulars i ha explicat que aquest dimarts hi ha hagut un increment de les destinacions cap a les Terres de l'Ebre amb transport públic, un "bon indicador" que s'ha planificat el viatge, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Sobre el transport privat, ha assenyalat que a l'estar en període estival i de vacances és "difícil" relacionar l'augment de vehicles amb l'eclipsi.
Ha recordat que a l'AP-7 hi ha restriccions als camions d'alt tonatge entre Martorell (Barcelona) i Ulldecona (Tarragona) en sentit sud i a l'N-340 des de Vilafranca en sentit sud des d'aquest dimecres a les 17 a les 00 hores i ha demanat als vehicles no parar-se al voral a observar l'eclipsi.
Ha insistit que el desplegament de seguretat compta amb 700 agents dels Mossos d'Esquadra i 150 dels Agents Rurals, que vigilaran que no s'accedeixi als espais naturals l'accés dels quals està prohibit, com el Parc Natural dels Ports o Parc Natural de la Serra de Montsant (Tarragona).
Preguntada per on veurà l'eclipsi, ha afirmat que ho farà des de que veurà el fenomen des del Centre de Coordinació Operativa d'Emergències (Cecor) de Reus o des de Roquetes (Tarragona).