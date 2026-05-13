Parlon veu un "error humà" en la infiltració dels Mossos en una assemblea docent i demana disculpes

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha reconegut un "error humà" en la infiltració de dos agents de paisà de la Unitat d'Informació dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent a Barcelona la setmana passada, per la qual cosa ha demanat disculpes per l'impacte que ha tingut en els col·lectius afectats.
Així ho ha expressat en la comissió d'Interior i Seguretat Pública al Parlament juntament amb el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, qui també ha reconegut aquest error en la "no oportunitat i en la ingenuïtat" de la decisió, si bé no ha volgut reconèixer mala fe ni una actitud antidemocràtica en aquesta decisió operativa.
En aquest sentit, Trapero ha recordat que aquestes pràctiques no es fan per "investigar, criminalitzar ni espiar", sinó per prevenir riscos i amenaces, i ha recordat que la figura de l'agent encobert té una regulació legal i jurisprudencial en casos de terrorisme o crim organitzat.
Després d'aquests fets, Parlon ha apostat per reforçar els espais de confiança entre l'activisme social i el cos de Mossos d'Esquadra: "Perquè aquesta col·laboració també garanteix en primera instància que els espais de protesta siguin segurs", ha dit.
La consellera també ha assenyalat que aquesta "maniobra operativa ben intencionada", però mal ponderada, no ha d'eclipsar la feina de la policia catalana, la qual ha demanat defensar i protegir després d'assumir un risc reputacional de cara a la societat, a banda de la seva salut psicosocial i laboral.
Ha insistit que no ha estat una decisió política, sinó una maniobra operativa "mal plantejada" que s'emmarca en la Comissaria General d'Informació.
"INFORMACIÓ RESERVADA"
Després d'aquests fets, Parlon ha anunciat l'obertura d'una "informació reservada" i així poder analitzar tot l'escenari en el qual s'ha produït aquesta decisió, a més d'una supervisió dels comandaments policials que dirigeixen aquestes decisions.
Sobre això, Trapero ha reconegut que treballaran per garantir més filtres en aquest tipus de decisions, més supervisió dels comandaments i un exercici responsable "per part de tothom", tot i que ha assenyalat que no s'ha produït cap canvi en l'operativa actual ni en els criteris.
El director general dels Mossos també ha optat per reforçar les tasques de mediació i així obtenir informació sobre l'avaluació de riscos.
Finalment, ha conclòs la seva primera intervenció expressant el "màxim reconeixement al col·lectiu de professors" i ha recordat que és un sector, com el de metges i policies, que ha defensat sempre, per la qual cosa no s'apunta a cap corrent de simpatia sobrevinguda, segons ell.