Parlon valora el voluntariat de protecció civil a Catalunya: "Sou una peça clau"

BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha valorat el treball dels voluntaris de protecció civil a Catalunya: "Sou una peça clau als municipis perquè la gent us coneix, confia en vosaltres i segueix les vostres instruccions amb responsabilitat i respecte".
Ho ha dit aquest dissabte durant l'acte de lliurament de diplomes de la 17a i 18a edició del Curs bàsic per al voluntariat de protecció civil, celebrat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), informa la Conselleria en un comunicat.
En total, 310 alumnes, 211 homes (68,06%) i 99 dones (31,93%) han superat el curs i, de la 17a edició han resultat aptes 163 alumnes i de la 18a, 147, tots ells adscrits a 106 ajuntaments diferents.
Aquest curs té un pla docent de 5 mòduls, amb una durada de 70 hores lectives, de les quals 50 hores són online i 20 són presencials, amb l'objectiu de proporcionar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per exercir les funcions de voluntariat de protecció civil.
Segons Parlon, la protecció civil genera confiança perquè, en situacions de risc, "la ciutadania respon millor quan rep les indicacions d'algú proper, conegut, que saben que actua per responsabilitat social i de forma voluntària".
Pel seu costat, la directora de l'ISPC, Marta Roca, ha destacat la qualitat del curs, que capacita als voluntaris "amb els coneixements de l'estructura operativa, l'ús dels conceptes apropiats en matèria de protecció civil a Catalunya, les eines per comunicar amb la ciutadania de forma efectiva davant d'una situació d'emergència", entre altres coses.
Actualment existeixen 165 associacions de voluntariat de protecció civil (AVPC) registrades i actives a Catalunya, amb un total d'1.807 voluntaris i voluntàries.