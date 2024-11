Parlon subratlla la importància de les "fases prèvies" a les alertes de risc

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha subratllat aquest divendres que, més enllà de les alertes davant d'una situacions de risc, les fases prèvies són "igual d'importants i és on hi ha molt recorregut de millora".

"Tota la part prèvia a l'ensurt del mòbil és molt important per saber com actuar", ha dit Parlon durant una visita al CAT112 a Reus (Tarragona), i ha afegit que des del Govern es reforçarà la fase prèvia a l'activació de l'alerta per millorar la informació i les mesures d'autoprotecció que ha de prendre la població.

A més, ha apuntat que les alertes s'han d'enviar només en els casos més importants, perquè en cas contrari "perdria el sentit", d'aquesta manera l'objectiu és que la ciutadania identifiqui aquest so, amb una acústica molt determinada, i que s'activi davant d'una situació de perill.

En el cas de Cadaqués (Girona), on un xàfec ha arrossegat desenes de cotxes aparcats a la riera durant la matinada de divendres, Parlon ha assegurat que, independentment del volum de pluja, "no es podia aparcar a la riera i aquesta instrucció s'havia de complir" perquè el pla Inuncat estava activat en fase de prealerta, d'acord amb la previsió meteorològica.

Parlon ha indicat que el fenomen meteorològic és canviant i que, amb un perill de 3 sobre 6, l'Ajuntament ja va aplicar tots els mecanismes que tenia a l'abast i havia activat "tots els mecanismes perquè els vehicles no estiguessin aparcats a la riera" i estava senyalat.