Parlon reivindica la voluntat del Govern de construir "una Catalunya més segura" i més preparada

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha reivindicat el seu compromís per "continuar construint una Catalunya més segura, més preparada i més propera", informa el Govern en un comunicat.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dissabte en l'acte 'Dos anys construint el futur' a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en el marc del programa que duen a terme aquest dissabte tots els consellers en diversos punts de Catalunya amb motiu dels dos primers anys de legislatura.
Parlon ha subratllat que el repte del Govern és construir una seguretat compartida, de proximitat i basada en la confiança: "Una seguretat que no sigui només reactiva, sinó que posi l'accent en la prevenció i que impliqui a les administracions, els professionals i el conjunt de la ciutadania".
En aquest sentit, ha remarcat que la seguretat "es construeix entre tots i totes i va molt més allà del treball policial", i ha instat a reforçar la prevenció, la proximitat, la coordinació i la confiança entre les institucions, els municipis i la ciutadania.
Així mateix, ha posat en valor als professionals de la seguretat i les emergències: "Són els que estan al capdavant dels moments més complicats que patim com a societat i, per això, hem de garantir que disposin dels recursos, eines i condicions necessàries per fer bé el seu treball".
"Els reptes que tenim davant ens obliguen a estar més preparats i més coordinats, però també a reforçar la cultura de l'autoprotecció. Saber què hem de fer davant d'una emergència, com protegir-nos i com deixar-nos ajudar pels serveis d'emergències també és construir seguretat", ha manifestat la consellera.