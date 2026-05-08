Parlon reitera la seva confiança en Trapero després de la infiltració policial en una assemblea docent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha reiterat la seva confiança i la del conjunt del Govern en el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després de saber-se que uns agents de paisà es van infiltrar en una assemblea docent a Barcelona.
Ho ha manifestat aquest divendres en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual també ha reconegut la tasca dels Mossos "davant els qui pretenen posar en dubte la professionalitat del cos".
Per la seva banda, la Direcció General dels Mossos ha defensat en un comunicat que la infiltració no es tracta d'una decisió discrecional del cos policial, sinó que es basa en el compliment d'una "obligació normativa".
En el mateix text, indica que la Comissaria General d'Informació (CGINF) té atribuïdes per llei, concretament per l'article 109 del Decret d'estructura de la Direcció General de la Policia, "funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social".
El cos policial assegura que respecta i defensa el dret a reunió, el dret a vaga i a la llibertat sindical, a més de la resta de drets individuals i col·lectius: "Tenim l'obligació legal de garantir-los tots, a més de la seguretat pública".
Afegeix que la seva obligació és vetllar perquè aquests drets "es puguin exercir de manera segura per a tothom" i es posen a disposició dels grups parlamentaris per explicar les actuacions.