Parlon recorda que Catalunya continua "en situació d'alerta" i demana limitar la mobilitat

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha dit que la dana que afecta Catalunya aquest dilluns s'està acabant però encara provoca una situació d'inestabilitat atmosfèrica que causa pluges intenses a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès i que es desplacen cap al Maresme, el Vallès Oriental i Occidental i la Selva: "Ara mateix estem en una situació d'alerta".

Així ho ha manifestat la consellera en una roda de premsa aquest dilluns al matí, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalés el comitè de seguiment de la dana al Palau de la Generalitat per avaluar la situació a les zones més afectades pel temporal.

En aquest sentit, la consellera ha demanat "precaució al conjunt de la ciutadania a les comarques que estiguin afectades per l'impacte d'aquestes pluges intenses", que s'eviti els desplaçaments innecessaris i les zones inundables com barrancs i rieres i ha instat la ciutadania a no recollir els nens de les escoles ni a moure els cotxes durant el temporal per evitar danys personals.