Parlon qualifica d'"intolerable" el taller de còctels Molotov de Granollers (Barcelona)

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha qualificat d'"intolerable" el taller celebrat en el marc de la Festa Major de Granollers (Barcelona), que consistia a llançar còctels Molotov simulats contra un maniquí vestit de policia.

"Aquesta activitat espatlla el caràcter lúdic i festiu que ha de tenir un esdeveniment tan important com és la festa major d'una ciutat o poble on no pot tenir cabuda la incitació a la violència", ha explicat en un comunicat aquest dijous.

A més, ha defensat el treball dels Mossos d'Esquadra i de la resta de Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, i ha garantit que "és intolerable que un taller fomenti pràctiques violentes dels nens".

"Els cossos policials de Catalunya són un pilar bàsic i garant d'una societat democràtica, i només a partir de la seguretat que ens garanteixen podem gaudir de la resta de drets i llibertats", ha afegit.

La titular d'Interior ha recordat que, des dels Mossos d'Esquadra, s'estan fent les actuacions policials oportunes per traslladar a l'autoritat judicial i fiscal els fets.