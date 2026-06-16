Parlon preveu una campanya d'incendis que "donarà feina" amb focs no només forestals

Veu "molt important" que les estructures criminals no es consolidin després de les 6 morts violentes aquest any
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha assegurat aquest dimarts que es preveu una campanya clàssica d'incendis per a aquest estiu, la qual "donarà feina" i ha ressaltat que no es produiran únicament incendis forestals, sinó també vinculats amb l'activitat agrícola.
Ha explicat que aquesta primavera ha plogut, fet que provoca nova vegetació i "molt material fòssil als boscos", per la qual cosa la combustió de la nova vegetació és un risc afegit a la campanya habitual, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Per això, ha remarcat la importància de la gestió forestal tant en la neteja dels boscos com a fer un "mosaic" de tallafocs mitjançant la diversitat del paisatge (camps de vinyes o zones dedicades a la ramaderia intensiva o de diferents activitats econòmiques) per fer el camp més resilient.
MORTS PER TIROTEJOS
Preguntada pels 6 morts per tirotejos a Catalunya aquest 2026, Parlon ha expressat que els delictes vinculats a les armes de foc i a l'activitat del narcotràfic estan generant als cossos de seguretat "molta més feina del que esperàvem".
Considera "molt important" que les estructures criminals no es consolidin a Catalunya i ha assegurat que cal millorar la coordinació internacional per combatre-les.
També ha apuntat que es requereix "més especialització" de la policia catalana i que aquests actes perjudiquen la confiança en la percepció de seguretat de la ciutadania.
MOSSOS ALS CENTRES EDUCATIUS
Preguntada per l'estat del pla pilot per introduir la figura d'un agent dels Mossos d'Esquadra als centres educatius, Parlon ha assenyalat que ha entrat en un estat de "paràlisi" per les reivindicacions del sector educatiu i ha lamentat que la proposta aflorés en un moment que qualifica d'inoportú.
"Hem de veure si realment el reprendrem en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, veure si té sentit fer-ho. Nosaltres creiem que sí", ha dit.
Sobre la infiltració de dos agents del cos en una assemblea de docents, ha explicat que s'ha obert una investigació reservada de manera interna per "ordenar" la informació vinculada a la presa de decisió sobre la infiltració i que s'està presentant tota la informació requerida en el procediment contenciós administratiu impulsat pels sindicats de docents.