Parlon presenta la campanya forestal i adverteix del "risc elevat" d'incendis malgrat les pluges

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha presentat aquest dijous a l'Aeroport de Sabadell (Barcelona) el dispositiu de lluita contra els incendis forestals del 2026 i ha manifestat que, malgrat les abundants pluges dels darrers mesos, "la campanya forestal d'enguany ens situa davant un escenari clàssic de risc elevat".
Ha assenyalat que aquesta campanya parteix d'un treball compartit amb el Departament d'Agricultura i s'integra en la nova estratègia de gestió forestal del Govern per millorar la prevenció: "Treballarem amb els millors mitjans disponibles i amb la màxima coordinació entre Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Protecció Civil i la resta de serveis implicats" per donar la millor resposta possible, sobretot en situacions de simultaneïtat d'incendis.
A més a més, la consellera ha advertit que les altes temperatures previstes obliguen a "extremar la vigilància i la preparació" i ha assegurat que es continua avançant en el nou model de centres de comandament, més modern i coordinat, a banda de la millora de les mesures de seguretat dels operatius.
El departament destaca que des del 2024 s'ha ampliat el nombre de bombers professionals en 328 agents, fins als 2.883 professionals, a més del nombre de bombers voluntaris, que han augmentat en 83 fins a arribar als 1.395 enguany.
Així mateix, també ha augmentat la flota de vehicles i, quant als mitjans aeris, els Bombers de la Generalitat disposaran de 30 en aquesta campanya forestal, 28 dels quals amb base a Catalunya.