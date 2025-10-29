Parlon posa el focus en la protecció de la salut mental en els cossos de seguretat i emergències

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha posat el focus a protegir i garantir la salut mental en els cossos de seguretat i emergències de la Generalitat, i ha assegurat que el Govern treballa per enfortir aquestes eines davant la "incertesa del risc i del dolor".
Parlon ha clausurat aquest dimecres la segona jornada sobre salut mental en els cossos de seguretat i emergències, organitzada pel Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals en col·laboració amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), informa el Govern en un comunicat.
"Amb aquesta jornada volem trencar l'estigma, compartir experiències i reforçar la cura emocional col·lectiva dins els cossos de seguretat i emergències", ha afirmat en el seu discurs.